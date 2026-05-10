Am Donnerstag feiert Freiburg mit dem Einzug in das Europa-League-Finale den größten Erfolg. In der Bundesliga verlieren die müden Breisgauer beim HSV. Für einen HSV-Star wird es großer Abschied.
Hamburg - Der SC Freiburg muss mit der Planung für die Europa-Reisen in der nächsten Saison noch warten. Drei Tage nach dem Einzug in das Finale der Europa League verloren müde Breisgauer beim Hamburger SV am Ende verdient mit 2:3 (1:1). Damit verpassten sie am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga die vorzeitige Europapokal-Qualifikation.