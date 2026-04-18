Fußball-Bundesliga: Eta verliert historisches Debüt – Wolfsburg schöpft Hoffnung

Marie-Louise Eta rückt Union Berlin ins Rampenlicht des europäischen Fußballs. Doch ihre Premiere gegen Wolfsburg geht schief. Ist es für Dieter Hecking und den VfL der Start einer Aufholjagd?
Berlin - Marie-Louise Eta hat die Negativserie des 1. FC Union Berlin nicht stoppen können und ihre historische Premiere als erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer verloren. Der Tabellenvorletzte VfL Wolfsburg feierte hingegen den ersten Sieg unter Dieter Hecking und schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Im ersten Spiel nach der Trennung von Steffen Baumgart mussten sich die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.