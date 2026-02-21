Der VfL Wolfsburg kommt im Abstiegskampf nicht voran - wieder einmal. Gegen den FC Augsburg gibt es ein 2:3. Die Gäste befreien sich dagegen mehr und mehr von Abstiegssorgen.
Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erneut einen Befreiungsschlag verpasst. Die Niedersachsen verloren gegen den FC Augsburg mit 2:3 (1:0) und warten seit sechs Spielen auf einen Sieg. Die stark in die Rückrunde gestarteten Augsburger festigten indes ihren Mittelfeldplatz in der Tabelle.