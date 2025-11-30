Nach turbulenten Wochen feiert der BVB einen wichtigen Sieg in Leverkusen. Der sorgt nicht nur für Ruhe, sondern soll auch Signalwirkung haben.
Leverkusen - Voller Inbrunst brüllte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl seine Erleichterung über den eminent wichtigen Topspiel-Sieg heraus. "Jaaaa!" platzte es beim Gang in den Kabinentrakt nach dem 2:1 (1:0) bei Bayer Leverkusen aus Kehl heraus. Auf dem Spielfeld feierten die Profis von Borussia Dortmund ihr Glück: Nach zwei sieglosen Spielen mit Last-Minute-Gegentoren am Stück brachte der BVB endlich wieder einen knappen Erfolg über die Zeit.