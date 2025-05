Fußball-Bundesliga: Emotionales Ende: Die letzte Konferenz bei Sky

1 Der frühere Vorsitzende Geschäftsführer des Bezahlsenders Sky Deutschland, Carsten Schmidt. Foto: Tobias Hase/dpa/Tobias Hase

Nach 25 Jahren ist Schluss. Die Kult-Sendung des Fußball-Fernsehens mit dem „Tor“-Schrei verabschiedet sich. Kurios: Die Tochter des ersten Moderators feiert bald die Premiere bei der Konkurrenz.











Am Samstag gegen 17.20 Uhr dürften ein paar Tränen fließen. Denn in einem Studio in Unterföhring endet eine ziemlich außergewöhnliche TV-Ära: Sky verabschiedet die Bundesliga-Konferenz. Die am 12. August 2000 erstmals ausgestrahlte Fußball-Sendung hat sich in dem Vierteljahrhundert zu einem Fan-Liebling entwickelt - und wechselt in der kommenden Saison zur Konkurrenz.