Mehr als fünf Jahre prägte Urs Fischer als Trainer den 1. FC Union. Bei seiner ersten Rückkehr nach Berlin mit Mainz 05 kann der Schweizer trotz Führung nicht jubeln.
Berlin - Union Berlins ehemaliger Kult-Trainer Urs Fischer hat bei seiner emotionalen Rückkehr an die Alte Försterei den ersten Bundesliga-Sieg mit dem FSV Mainz 05 trotz langer Führung noch verpasst. Der Schweizer musste sich mit dem Bundesliga-Schlusslicht bei den Eisernen letztlich mit einem 2:2 (1:0) und einem Punkt im Bundesliga-Abstiegskampf zufriedengeben.