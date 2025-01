Stuttgarter Kickers vor Trainingsstart Kevin Dicklhuber darf für 1. Göppinger SV ran gegen die Blauen

An diesem Montag starten die Stuttgarter Kickers mit der Vorbereitung auf die restlichen 14 Regionalligaspiele. Klar ist inzwischen auch, dass Kevin Dicklhuber im Duell bei den Blauen am 8. März für den 1. Göppinger SV am Ball sein darf.