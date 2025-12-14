Fußball-Bundesliga: Edelfan Müller sieht Bayern-Remis gegen Schlusslicht

Gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 kassiert der FC Bayern im letzten Heimspiel vor Weihnachten einen Stimmungsdämpfer. Neu-Trainer Urs Fischer jubelt bei seinem Bundesliga-Debüt sofort.
München - Thomas Müller hat dem FC Bayern München bei seiner Rückkehr als Ehrengast kein Glück gebracht. Nach dem verpassten Heimsieg beim 2:2 (1:1) gegen Tabellenschlusslicht FSV Mainz 05 konnten seine ehemaligen Teamkollegen die Weihnachtsfeier auf dem Rasen mit festlicher Musik nicht richtig genießen, als sie auf die Ehrenrunde gingen. Durch einen späten Elfmetertreffer hatte Harry Kane gegen das Team von Neu-Trainer Urs Fischer aber wenigstens noch die Bundesliga-Niederlage in dieser Saison verhindert.