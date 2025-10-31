Fußball-Bundesliga: Dortmunder Arbeitssieg nach Augsburger Torgeschenk

Niko Kovac gewinnt das Trainer-Duell mit seinem Ex-Spieler Sandro Wagner. Aber das 1:0 des BVB ist kein Glanzstück. Torjäger Serhou Guirassy beendet glücklich seine Torflaute.
Augsburg - Ein Augsburger Torgeschenk hat Borussia Dortmund den Sprung auf Platz zwei in der Fußball-Bundesliga ermöglicht - und Sandro Wagners Drei-Pleiten-Woche mit dem FCA komplettiert. Beim 1:0 (1:0) des BVB zum Auftakt des 9. Spieltags beendete Stürmer Serhou Guirassy in der 37. Minute mit Saisontreffer Nummer fünf seine wochenlange Torflaute.