Fußball-Bundesliga: Dortmund gewinnt dank Joker Gittens gegen Frankfurt

1 Jamie Gittens sorgte mit seinem Doppelpack für den BVB-Sieg. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Lange tut sich Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt sehr schwer. Erst ein eingewechselter Stürmer wendet das Blatt zugunsten des Gastgebers.











Borussia Dortmund hat dank Joker Jamie Gittens einen gelungenen Einstand in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Stürmer erzielte beide Treffer zum 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Mit seinem Doppelpack in der 72. und der dritten Minute der Nachspielzeit bescherte Gittens dem neuen BVB-Trainer Nuri Sahin ein gelungenes Heim-Debüt in der Meisterschaft.