Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. Gladbach poliert seine bisher schwache Heimbilanz auf.
Mönchengladbach - Mit dem zweiten Heimsieg der Saison hat sich Borussia Mönchengladbach von der Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga abgesetzt und den FC Augsburg in große Nöte gestürzt. Die Gladbacher setzten sich gegen den Tabellen-15. mit 4:0 (3:0) durch und eroberten den zehnten Tabellenplatz. "Es wurde auf jeden Fall mal wieder Zeit", sagte Gladbach-Profi Florian Neuhaus beim Streamingdienst DAZN: "Es ist einfach ein schöner Tag. Jeder Borusse heute hat hier ein Dauergrinsen im Gesicht."