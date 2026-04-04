Die formstarken Mainzer sind in der Bundesliga schwer zu bezwingen - diese Erfahrung macht auch Königsklassen-Aspirant Hoffenheim. Philipp Tietz trifft gleich zweimal in Sinsheim.
Sinsheim - Die TSG 1899 Hoffenheim hat auf dem erhofften Weg in die Champions League den nächsten herben Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer unterlag in der Fußball-Bundesliga dem FSV Mainz 05 mit 1:2 (1:1). Die Rheinhessen jubelten nach zwei Toren von Philip Tietz (13. und 79. Minute) über drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf und das sechste ungeschlagene Spiel in Serie.