1 Manuel Neuer hat nach seinem Muskelfaserriss wieder trainiert. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Manuel Neuer ist früher als erwartet wieder ins Training eingestiegen. Wird er etwa doch noch fit für den womöglich vorentscheidenden Titelkracher?











Link kopiert



München - Manuel Neuer hat Medienberichten zufolge früher als erwartet wieder das Training aufgenommen und damit Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Bayern-Tor beim Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund geweckt. Nach seinem Muskelfaserriss in der linken Wade am 14. Februar absolvierte der 39 Jahre alte ehemalige Fußball-Nationaltorwart demnach eine halbstündige Einheit auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München.