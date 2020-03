1 Der Spielbetrieb soll noch für dieses Wochenende weitergeführt werden. Foto: Baumann

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat sich ein einer Sondersitzung dafür entschieden, den anstehenden 26. Spieltag durchzuführen. Erst danach soll der Ligenbetrieb pausieren.

Stuttgart - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat sich ein einer Sondersitzung dafür entschieden, den anstehenden 26. Spieltag durchzuführen. „Im Ergebnis dieses Austauschs schlägt das DFL-Präsidium der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung vor, den Spielbetrieb beider Ligen ab dem kommenden Dienstag bis einschließlich 2. April, also dem Ende der Länderspiel-Pause, auszusetzen. Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte“, heißt es in einer Mitteilung der DFL.

Alle angesetzten Spiele sollen als sogenannte Geisterspiele stattfinden – auch die Partie FC Erzgebirge Aue gegen SV Sandhausen findet also entgegen anderslautender Meldungen wie geplant statt. Der VfB Stuttgart muss am Sonntag bei SV Wehen Wiesbade ran (13.30 Uhr, Liveticker). Die Partie Hannover 96 gegen SG Dynamo Dresden wird dagegen vom Spielplan abgesetzt. Zuvor waren zwei Spieler von Hannover 96 positiv auf das Coronavirus getestet worden, sodass für alle Profis aufgrund entsprechender Risikoeinschätzungen durch das örtliche Gesundheitsamt des Clubs häusliche Quarantäne verordnet wurde.