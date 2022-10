9 Die Situation wird immer ungemütlicher für VfB-Coach Pellegrino Matarazzo – die wichtigsten Zahlen des Niedergangs finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo ist Drittletzter und in dieser Saison nach acht Spielen sieglos. Doch es gibt noch mehr Kennziffern, die den stetigen Abwärtstrend untermauern.















Link kopiert

Es war ein Bild, wie es passender auch ein vorher geschriebenes Drehbuch nicht hätte inszenieren können: Nach der 2:3-Niederlage in letzter Minute beim VfL Wolfsburg stand Trainer Pellegrino Matarazzo nicht nur die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Er selbst lief auch noch im Pullover durch den Regen – eine Szene mit Symbolcharakter, schließlich wird die Situation für den Coach und sein Team in der Fußball-Bundesliga von Woche zu Woche ungemütlicher.

Drittletzter ist der VfB und nach acht Spieltagen weiter sieglos, das gab es noch nie in der Stuttgarter Bundesliga-Geschichte. Das Problem ist, dass es nicht schwer fällt, weitere Kennziffern für den stetigen Abwärtstrend des VfB zu finden. So gelang, um nur ein Beispiel zu nennen, saisonübergreifend in den letzten 21 (!) Auswärtsspielen lediglich ein Sieg. Sie wollen noch mehr erfahren? Bitteschön: In unserer Bildergalerie haben wir, passend zur Niederlage in Wolfsburg am achten Spieltag, acht Horror-Zahlen des VfB aufgelistet. Klicken Sie sich durch!