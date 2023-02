Darum spielte Borussia Dortmund in Schwarz

1 BVB-Spieler Mats Hummels im Sondertrikot. Foto: IMAGO/Matthias Koch/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gewann die Partie gegen Hertha BSC mit 4:1 in schwarzen Sondertrikots. Was steckt dahinter?









Statt im sonst so auffälligen Gelb mit schwarzem Muster spielte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gegen Hertha BSC (4:1) in Sondertrikots mit schwarzem Kohlemuster und Flock in Stahloptik. Dazu war ein Stadtplan von Dortmund integriert, im Nacken des Trikots stand zudem der Schriftzug „Borussia verbindet“.

Was steckt hinter dem Trikotwechsel? Mit dem speziellen Shirt weist der Traditionsclub auf die Geschichte der ehemaligen Kohle- und Stahlstadt hin. „Das Trikot erinnert nicht umsonst an das ‚Kohle und Stahl‘-Sondertrikot aus dem Jahr 2019“, erklärte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. „Auch wegen der vielen Nachfragen und Bitten, solch ein Trikot noch einmal aufzulegen, haben wir uns für einen Relaunch entschieden und hoffen, dass wir vielen Fans damit eine Freude machen.“

Dass gegen Hertha damit – und nicht im sonstigen schwarz-gelben Biene-Maya-outfit – aufgelaufen wurde, soll eine einmalige Aktion bleiben, die aber offensichtlich sehr gut ankam. Schon am frühen Samstag Morgen hatten sich lange Schlangen vor den BVB-Fan-Shops in der Stadt gebildet. Und auf der Verkaufsseite im Internet ging gar nichts mehr! Knapp 400 000 Menschen befanden sich laut einem „Bild“-Bericht zeitweise in der Warteschlange. Auch 2019 gingen tausende Fans bei der Jagd auf das Trikot leer aus.