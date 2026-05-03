Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach hat sich mit einem Last-Minute-Sieg gegen Borussia Dortmund vorzeitig den Verbleib in der Fußball-Bundesliga gesichert. Durch das 1:0 (0:0) im Borussen-Duell nach einem späten Treffer von Haris Tabakovic in der 88. Minute kann die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht direkt mehr absteigen. Anschließend rannte der Torjäger mit nacktem Oberkörper über den Rasen und sah dafür noch Gelb. Der BVB verpasste in seinem 2000. Bundesliga-Spiel am drittletzten Spieltag durch die Niederlage den vorzeitigen Gewinn der Vizemeisterschaft.

Partie beginnt mit Verspätung Aufgrund von Stau rund um das Stadion und damit verbundener Problemen bei der Anreise der Dortmunder begann die Partie vor 54.042 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park mit zehnminütiger Verspätung. "Die Vorbereitung ist etwas gestört, aber das soll keine Ausrede sein", sagte BVB-Coach Niko Kovac bei DAZN. Unbeeindruckt davon begegneten sich beide Teams in der Anfangsphase auf Augenhöhe, klare Strafraumszenen blieben zunächst rar.

Nach 20 Minuten verzeichneten die zunehmend mutiger aufspielenden Gastgeber den ersten Abschluss. Doch Gregor Kobel parierte Joe Scallys Schlenzer von der Strafraumkante problemlos. Kurz darauf landete der Ball nach einem Freistoß hinter dem Keeper im Netz, allerdings stand Torschütze Nico Elvedi im Abseits.

Gladbach aktiver, BVB enttäuscht

"Es soll uns keiner nachsagen, dass wir hier vielleicht schon einen Gang runtergeschaltet haben", hatte Kovac vor der Partie betont, nachdem seine Mannschaft bereits in der Vorwoche die Champions-League-Qualifikation klargemacht hatte. Auszeichnen konnte sich bei den Dortmundern aber vorerst nur erneut Kobel, der die Gladbacher Führung nach einem Abschluss des heran rutschenden Tabakovic (32. Minute) aus kurzer Distanz verhinderte.

Kurz vor der Pause kam Gladbach der Führung erneut nahe: Yannik Engelhardt stieg nach einer Ecke von Franck Honorat höher als Jobe Bellingham und köpfte den Ball knapp neben den rechten Pfosten. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verzeichnete Dortmund nach einer Hereingabe von Julian Ryerson den ersten Torschuss der Partie. Doch ein mehr als harmloser Abschluss von Samuele Inacio landete sicher in den Armen von Moritz Nicolas.

Chancenarme zweite Halbzeit

Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte kam Gladbach schwungvoller aus der Kabine. Tabakovic setzte eine Flanke knapp links am Tor vorbei (48.). Anschließend verflachte die Partie spürbar. Dortmund verlagerte das Spiel zwar zeitweise in die Gladbacher Hälfte, blieb dabei jedoch ohne echte Torgefahr. Marcel Sabitzer schoss einen Freistoß aus rund 20 Metern links vorbei (76.), ehe Salih Özcan den Ball drei Minuten später über das Tor setzte.