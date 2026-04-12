Unter Urs Fischer hat Mainz kaum verloren. Ausgerechnet im eigenen Stadion gegen einen international ebenfalls erfolgreichen Gegner müssen sich die Nullfünfer geschlagen geben.
Mainz - Der SC Freiburg hat im Duell der beiden Europacup-Viertelfinalisten dem FSV Mainz 05 die erste Heimniederlage in diesem Jahr beigebracht. Dank eines Kopfballtors von Lucas Höler (47. Minute) setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Schuster zum Abschluss des 29. Bundesliga-Spieltags mit 1:0 (0:0) durch. Damit endete auch die Serie der Rheinhessen mit acht ungeschlagenen Pflichtspielen - und Freiburg gewann erstmals seit über fünf Jahren wieder in Mainz.