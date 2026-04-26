Nach zwei Niederlagen hat Borussia Dortmund gegen den Lieblingsgegner Freiburg diesmal leichtes Spiel. Die erneute Champions-League-Qualifikation macht der BVB bereits vor der Pause klar.
Dortmund - Diesen Jubel der glücklichen Fans hatten sich die Profis von Borussia Dortmund redlich verdient. Im 1000. Bundesliga-Heimspiel der Clubgeschichte hat sich der BVB gegen den desolaten SC Freiburg zum elften Mal in Serie die Champions-League-Qualifikation vorzeitig gesichert. Nach zuvor zwei Niederlagen am Stück fertigten die Gastgeber die Breisgauer ohne Mühe mit 4:0 (3:0) ab. Gleichzeitig war es der 600. Heimsieg in der Bundesliga für die Westfalen.