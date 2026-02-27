Nach dem Champions-League-Debakel will der BVB gegen Bayern München Wiedergutmachung. Kann Dortmund die Heimserie halten und den Titelkampf neu entfachen?
Dortmund - Niko Kovac hat Sonne getankt. Und nach dem blamablen Champions-League-Aus auch spürbar neue Zuversicht für den Fußball-Klassiker. "Die Stimmung im Training ist sehr gut, die Sonne scheint und sorgt bei allen für Glückshormone", sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky). "Was war, ist vorbei", beschied er zwei Tage nach dem Debakel in Bergamo, "und ich muss ehrlich sagen: Wir freuen uns drauf!"