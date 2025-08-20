Fußball-Bundesliga: Bundesliga-Trainer einig: FC Bayern wird deutscher Meister

Bayern München - und sonst nix. Der Meistertipp der Bundesliga-Trainer ist nach einer dpa-Umfrage zum Start der neuen Saison besonders eindeutig. Das war vor einem Jahr noch anders.
München - Vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga sind sich die Trainer der 18 Clubs einig: Ihrer Meinung nach wird der deutsche Meister FC Bayern München seinen Titel in der neuen Saison verteidigen. "Sie haben einfach die beste Mannschaft", sagte der neue Werder-Coach Horst Steffen und gab damit das eindeutige Meinungsbild in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur gut wieder.