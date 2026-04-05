Der angeschlagene Torjäger Kane bejubelt den Spektakel-Sieg des FC Bayern in Freiburg. Tom Bischof trifft nach einer Ansage, Lennart Karl mit einer Vorahnung. Nun geht's zum Königsklassen-Kracher.
Freiburg - Harry Kane jubelte beim Münchner Drama-Sieg aus der Ferne mit. "Wow, wow, wow", kommentierte der angeschlagene Stürmerstar des FC Bayern das spektakuläre 3:2 (0:0) seiner Fußball-Kollegen beim SC Freiburg in der App "Cleats Club": "Ich liebe dieses Team." Kane fehlte den Münchnern am Samstag. 80 Minuten lang hatte sich das auch durchaus bemerkbar gemacht, ehe zwei Youngster doch noch für eine furiose Aufholjagd und die Wende sorgten.