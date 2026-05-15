1 Kapitän Manuel Neuer bleibt dem FC Bayern offenbar erhalten. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob der Münchner Kapitän wohl noch ein Jahr an Bord bleibt. Nun scheint Manuel Neuers Vertragsverlängerung beim Rekordmeister in trockenen Tüchern zu sein.











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München - Torwart Manuel Neuer hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nach "Bild"-Informationen um ein Jahr verlängert. Demnach soll der 40-Jährige noch eine weitere Saison als Stammkeeper spielen und parallel helfen, seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig weiter auszubilden. Neben Neuer verlängerte laut "Bild" auch Ersatztorhüter Sven Ulreich (37) um ein weiteres Jahr in München.