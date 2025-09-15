Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach trennt sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Gerardo Seoane. Wie die "Bild"-Zeitung, "Kicker" und der TV-Sender Sky berichten, wird der 46 Jahre alte Schweizer mit sofortiger Wirkung freigestellt.











Link kopiert



Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach trennt sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Gerardo Seoane. Wie die "Bild"-Zeitung, "Kicker" und der TV-Sender Sky berichten, wird der 46 Jahre alte Schweizer mit sofortiger Wirkung freigestellt.