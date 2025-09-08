Kasper Hjulmand wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer bei Bayer Leverkusen. Der 53 Jahre alte frühere dänische Nationalcoach folgt damit beim Fußball-Bundesligisten auf den Anfang September entlassenen Niederländer Erik ten Hag, wie zuerst der "Kicker" berichtete.











