Seit Sommer 2023 spielt Konrad Laimer beim FC Bayern München. Österreichs Nationalspieler wird wegen seiner Vielseitigkeit geschätzt. Ein langer Vertragspoker scheint nun zu Ende.
München - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch beim FC Bayern München. Wie Sky berichtet, haben sich der 29 Jahre alte WM-Teilnehmer und der deutsche Double-Gewinner auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt. Die Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen. Sein ursprünglicher Kontrakt läuft noch bis Sommer 2027.