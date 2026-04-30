Manuel Neuer hat offenbar weiter Lust auf Fußball. Medienberichte zufolge soll sich Deutschlands Rekordtorwart dazu entscheiden haben, seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern zu wollen.
München - Torwart Manuel Neuer hat einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge eine Entscheidung über seine persönliche Zukunft getroffen. Demnach will der 40-Jährige in diesem Sommer seine Karriere nicht beenden, sondern seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängern. Auch laut der "Bild"-Zeitung soll Neuer signalisiert haben, weiterspielen zu wollen.