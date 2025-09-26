Fußball-Bundesliga: Bayern siegen mit 100-Tore-Kane munter weiter

Im einzigen Heimspiel während des Oktoberfestes schenkt der FC Bayern dem alten Rivalen Werder Bremen ein 4:0 ein. Der Mann des Abends ist mal wieder Torjäger Kane - und das mit einem Super-Rekord.
München - Der FC Bayern siegt weiter - und Harry Kane trifft munter weiter. Im einzigen Heimspiel während des 190. Münchner Oktoberfestes haben der wieder doppelt treffende Torjäger und seine Teamkollegen dem SV Werder Bremen ein 4:0 (2:0) eingeschenkt. Zum Auftakt des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga baute der Tabellenführer seine makellose Startbilanz damit auf 15 Punkte aus.