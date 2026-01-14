Fußball-Bundesliga: Bayern München feiert Rekord-Hinrunde mit Sieg in Köln

Der FC Bayern München ist in der Hinrunde nicht zu schlagen und jagt die Rekorde. Hoffenheim brilliert dank Routinier Kramaric. Ein Team feiert einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.
Berlin - Der FC Bayern ist weiter auf Rekordjagd. Durch das 3:1 (1:1) beim 1. FC Köln machte der deutsche Rekordmeister die beste Hinrunde in der Geschichte der Fußball-Bundesliga perfekt. Die Münchner übertrafen mit 47 Punkten dank der besseren Tordifferenz ihre eigene Bestmarke aus der Saison 2013/14. Auch wenn das Team von Trainer Vincent Kompany im Rheinland nicht überzeugen konnte, reichte es für den 15. Saisonsieg im 17. Spiel.