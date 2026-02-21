Fußball-Bundesliga: Bayern-Jäger BVB rettet einen Punkt in Leipzig

Dortmund stolpert fast in Leipzig: Nach 15 Spielen ohne Niederlage sieht es nach dem Ende der Serie aus. In der Nachspielzeit rettet der BVB sich aber vor einer Niederlage.
Leipzig - Super-Serie gerettet, Bayern-Jagd aber vorerst abgeblasen: Borussia Dortmund hat im Top-Spiel bei RB Leipzig in der Nachspielzeit ein 2:2 (0:2) gerettet. Der BVB liegt nun aber acht Zähler hinter Tabellenführer München. Immerhin baute die Borussia ihre Serie von ungeschlagenen Spielen auf 16 aus: Nur drei Mannschaften (AC Mailand, Fenerbahce Istanbul und Slavia Prag) sind europaweit derzeit besser. Leipzig bleibt Fünfter.Vor 47.800 Fans avancierte Christoph Baumgartner schon in der ersten Halbzeit zum Leipziger Helden. Der Top-Scorer der Sachsen schloss zweimal den nahezu identischen Spielzug ab, sorgte mit Toren in der 20. und 39. Minute für die hochverdiente Halbzeit-Führung. Leipzig brachte Dortmund zurück ins Spiel, Romulo (50.) unterlief ein Eigentor. In der fünften Minuten der Nachspielzeit gelang Fabio Silva der Ausgleich nach Zuspiel von Karim Adeyemi.Dortmund bleibt damit so etwas wie der Aufbaugegner der Leipziger, die in diesem Jahr bisher unterdurchschnittlich in der Leistung und im Punkte sammeln waren. Das Remis war das sechste Heimspiel der Sachsen gegen den BVB ohne Niederlage, zuvor hatte es fünf Siege gegeben. Zudem bleibt Niko Kovač im Trainer-Duell mit Ole Werner ohne Sieg.