Die frühere Profi-Fußballerin Kathleen Krüger wird neue Sportvorständin beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und damit Nachfolgerin von Stefan Kuntz. Das teilte der norddeutsche Club mit.











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Hamburg - Die frühere Profi-Fußballerin Kathleen Krüger wird neue Sportvorständin beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und damit Nachfolgerin von Stefan Kuntz. Das teilte der norddeutsche Club mit. Die 40-Jährige war zuletzt Funktionärin beim FC Bayern München und betreute den Rekordmeister zuvor als Teammanagerin.