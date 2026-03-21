Fußball-Bundesliga: Bayern auf Rekordjagd - Furioses Rhein-Derby ohne Sieger

Der FC Bayern dominiert die Liga. Köln und Gladbach verpassen den Derbysieg, liefern aber viel Spektakel. Wolfsburg taumelt nach der Pleite gegen Werder. Leverkusen patzt beim Schlusslicht.
Berlin - Der FC Bayern München strebt in der Fußball-Bundesliga weiter unaufhaltsam dem 35. Meistertitel entgegen. Nach dem lockeren 4:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin hat der Tabellenführer nach 27 Spieltagen bereits 97 Tore auf seinem Konto. Zum historischen eigenen Liga-Rekord von 101 Treffern aus der Spielzeit 1971/72 fehlen den Bayern in den verbleibenden sieben Saisonpartien nur noch vier Tore.