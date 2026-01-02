Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV und Sportvorstand Stefan Kuntz beenden ihre Zusammenarbeit. Der 63-Jährige hat den Aufsichtsrat aus persönlichen familiären Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten, wie der Club mitteilte.











