Die Fans in Augsburg bekommen schwere Kost geboten. Ein eiskalter Moment reicht den Hausherren zum Dreier. Für die Heidenheimer wird die Rettung vor dem Absturz immer unwahrscheinlicher.
Augsburg - Die Heidenheimer versammelten sich nach dem nächsten Tiefschlag im Kampf gegen den Abstieg noch einmal im Mittelkreis. Die siegreichen Augsburger ließen sich von ihrer Fankurve für die Big Points im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga feiern. "Absolut wichtig", nannte FCA-Profi Marius Wolf den Dreier nach dem 1:0 (0:0) dank eines verwandelten Foulelfmeters von Alexis Claude-Maurice (80. Minute).