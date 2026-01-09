Fußball-Bundesliga: Auf dem Weg nach Freiburg – HSV-Fans stranden in Hannover

Die Fußball-Fans des HSV machen sich auf den Weg zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Doch Sturmtief „Elli“ stoppt die Reise in Hannover. Kein Grund für schlechte Laune.
Auf dem Weg zum Bundesliga-Spiel ihres HSV beim SC Freiburg sind einige Hamburger Fußball-Fans vorübergehend in Hannover gestrandet. Die Deutsche Bahn stellte wegen des stürmischen Winterwetters den Fernverkehr im Norden Deutschlands am Vormittag ein. Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover sei bis mindestens Mittag eingestellt, teilte die Bahn mit.