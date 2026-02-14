Das 1:5 beim FC Bayern hat Hoffenheim locker weggesteckt: Die Kraichgauer stürmen gegen Freiburg nach Lust und Laune. Fisnik Asllani sorgt für das erlösende Tor.
Sinsheim - Die TSG 1899 Hoffenheim hat auch im Geduldsspiel gegen den SC Freiburg ihre Champions-League-Ambitionen untermauert. Die hoch überlegene Mannschaft von Trainer Christian Ilzer setzte sich im badischen Bundesliga-Duell mit 3:0 (0:0) durch. Fisnik Asllani (46. Minute), Ozan Kabak (51.) und Valentin Gendrey (90.+5) trafen vor 22.679 Zuschauern im Sinsheim.