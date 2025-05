Fußball: Bochum und Kiel steigen aus der Bundesliga ab

Berlin - Der VfL Bochum und Holstein Kiel steigen aus der Fußball-Bundesliga ab. Für beide Clubs ist schon nach dem vorletzten Spieltag der Klassenerhalt rechnerisch nicht mehr möglich. Die Bochumer unterlagen daheim dem FSV Mainz 05 mit 1:4 (0:1). Kiel musste sich dem SC Freiburg 1:2 (1:1) geschlagen geben. Damit ist der Abstand zum 1. FC Heidenheim, der 3:0 (1:0) bei Union Berlin gewann, am letzten Spieltag für beide nicht mehr aufzuholen.

VfL-Trainer Dieter Hecking hatte in der Vorwoche mit einem bemerkenswerten Signal noch einmal letzte Kräfte im Abstiegskampf mobilisieren wollen. Trotz ziemlich aussichtsloser Lage verlängerte der Chefcoach seinen eigentlich nur beim Klassenerhalt weiter gültigen Vertrag bis 2027 und will dem Revierclub auch in Liga zwei erhalten bleiben. Heckings Hoffnung, auch noch am letzten Spieltag die Chance auf den Verbleib im Oberhaus zu haben, zerplatzte jedoch gegen Mainz.

Die zuletzt schwächelnden Rheinhessen gingen kurz vor der Pause durch einen tollen Freistoß von Nadiem Amiri (45.+3) in Führung. Phillipp Mwene (53.), Jonathan Burkardt (73.) und Paul Nebel (90.+3) sorgten für die Entscheidung. Für die Bochumer ist es bereits der siebte Absturz aus der Bundesliga. Das Tor von Gerrit Holtmann (84.) war zu wenig.

Abenteuer Bundesliga endet für Kiel nach einer Saison

Der Liga-Neuling aus Kiel sah lange wie ein sicherer Absteiger aus, ehe es die Norddeutschen mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen wieder richtig spannend machten. Lasse Rosenboom erhöhte mit seinem 1:0 in der 24. Minute die Chancen der Kieler weiter. Doch Johan Manzambi (45.+2) und Lucas Höler (58.) drehten mit ihren Treffern für Freiburg die Partie. Die Breisgauer sind damit der Champions League wieder etwas näher. Für Kiel ist das Abenteuer Bundesliga nach nur einer Saison wieder vorbei.

Dafür sorgte der Sieg des 1. FC Heidenheim in Berlin. Adrian Beck (12./73.) und Jan Schöppner (56.) sicherten dem Team von Trainer Frank Schmidt zumindest den Relegationsplatz.

Letztes Alonso-Heimspiel gegen Dortmund

Im vierten Nachmittagsspiel trennten sich Werder Bremen und RB Leipzig torlos. Leipzig verpasste damit die Qualifikation für die Champions League.

Der Meistertitel war schon am vergangenen Wochenende vergeben worden. Der FC Bayern ist nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und damit zum 34. Mal Champion. So stand vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach der letzte Heimauftritt von Clublegende Thomas Müller im Fokus, der vor dem 2:0 (1:0)-Erfolg und seinem 750. Bayern-Spiel feierlich verabschiedet wurde. Die Tore erzielten Harry Kane (31.) und Michael Olise (90.). Nach Spielende begannen die Meisterfeierlichkeiten.

Zum Abschluss des vorletzten Spieltags steigt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zunächst die Abschiedsparty für Trainer Xabi Alonso beim letzten Saison-Heimspiel von Vizemeister Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt kann danach gegen den FC St. Pauli das Ticket für die Champions League lösen. Am Abend empfängt Pokalfinalist VfB Stuttgart dann noch den FC Augsburg.