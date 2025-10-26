Fußball Bezirkspokal: TSV Merklingen geht im Schongang ins Viertelfinale

Der TSV Merklingen ist dem TSV Heimsheim und dem TSV Münchingen gefolgt und als dritter Bezirksligist aus dem Altkreis ins Viertelfinale des Bezirkspokals eingezogen. Im Nachholspiel des Achtelfinales setzten sich die Merklinger beim TSC Kornwestheim aus der Kreisliga A sicher mit 4:0 (2:0) durch. „Meine Mannschaft hat defensiv wie offensiv eine starke Leistung geboten“, zeigte sich TSV-Trainer Uwe Eberhard zufrieden.

Auf einem Kunstrasen mit viel Laub und bei starkem Wind hätte ein Favorit stolpern können – doch Torjäger Dzanan Mehicevic sorgte schon früh dafür, dass sich die Begegnung aus Merklinger Sicht in die richtige Richtung entwickelte. In der 5. Minute lief er nach einem Steckpass von Emanuel Garcia allein auf TSC-Schlussmann Fahim Mehrabi zu und überwand ihn zum 1:0.

TSV-Trainer Uwe Eberhard war voll des Lobes über die Leistung seiner Mannschaft. Foto: Andreas Gorr

Auch für den 2:0-Pausenstand zeichnete Mehicevic verantwortlich: Nachdem der TSC-Keeper den Ball nach einem Freistoß von Kai Woischiski aus 30 Metern nicht festhalten konnte, staubte er ab. Das eigene Tor geriet in der ersten Hälfte nur einmal in Gefahr, als ein Flatter-Freistoß der Gastgeber aus 25 Metern knapp über die Latte strich.

TSV hätte noch höher gewinnen können

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Merklinger den klassentieferen Gegner im Griff. „Wir waren bei Ballbesitz sehr sicher, sodass es nie zu einer Drangphase von Kornwestheim kam“, lobte Eberhard. Emanuel Garcia sorgte in der 64. Minute für das 3:0, als TSC-Schlussmann Mehrabi erneut den Ball nach einem Schuss von Woischiski aus 20 Metern nicht festhalten konnte und setzte den Abpraller ins Netz. „Wir haben gesehen, dass der TSC-Torspieler nicht den sichersten Eindruck gemacht hatte. Daher waren Fernschüsse und das Lauern auf Abpraller durchaus ein Mittel“, sagte TSV-Coach Eberhard.

Für den 4:0-Endstand sorgte der eingewechselte Angelo Di Napoli, der in der 86. Minute eine Flanke des durchgebrochenen Fabian Heim per Kopf verwertete. In den verbleibenden Minuten verpasste der TSV noch Chancen auf ein noch klareres Ergebnis.