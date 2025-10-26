Fußball Bezirkspokal: TSV Merklingen geht im Schongang ins Viertelfinale

Bezirksligist TSV Merklingen gewinnt im Bezirkspokal beim klassentieferen TSC Kornwestheim mit 4:0 und folgt dem TSV Heimsheim und TSV Münchingen ins Viertelfinale.
Der TSV Merklingen ist dem TSV Heimsheim und dem TSV Münchingen gefolgt und als dritter Bezirksligist aus dem Altkreis ins Viertelfinale des Bezirkspokals eingezogen. Im Nachholspiel des Achtelfinales setzten sich die Merklinger beim TSC Kornwestheim aus der Kreisliga A sicher mit 4:0 (2:0) durch. „Meine Mannschaft hat defensiv wie offensiv eine starke Leistung geboten“, zeigte sich TSV-Trainer Uwe Eberhard zufrieden.