Fußball Bezirkspokal: SV Perouse kehrt auf die Fußball-Bühne zurück

1 Im April veranstaltete der SV Perouse ein Schnuppertraining, um Spieler für die neue Mannschaft zu rekrutieren. Foto: Pressefoto Baumann

Im Bezirkspokal bestreitet der Club das erste Pflichtspiel seit mehr als eineinhalb Jahren gegen den TV Möglingen II. Runde eins wird Mittwoch und Donnerstag ausgetragen.











Der Fußball-Bezirkspokal geht in dieser Woche die erste Runde. In jüngster Vergangenheit schnitten die Teams aus dem Altkreis nicht schlecht im Wettbewerb ab – der TSV Münchingen stand in der vergangenen Saison im Finale, wo er TASV Hessigheim 0:3 unterlag. 2024 stand der SV Leonberg/Eltingen im Endspiel, das gegen Croatia Bietigheim mit 1:3 verloren ging, im Jahr zuvor hatte das Team den Pokal mit einem 1:0-Erfolg über den FV Löchgau II gewonnen.