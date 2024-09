Fußball Bezirkspokal: SV Leonberg/Eltingen müht sich eine Runde weiter

1 Erzielte das einzige Tor aus dem Spielverlauf für den SV Leonberg/Eltingen gegen Münchingen III: Kapitän Marco Seufert Foto: Andreas Gorr

Nur mit knappen Siegen sind die Fußballll-Bezirksligisten TSV Merklingen und SV Leonberg/Eltingen in die dritte Runde des Bezirkspokals eingezogen. Der TSV Merklingen kam beim B-Ligisten SV Friolzheim zu einem knappen 1:0-Sieg. „Friolzheim hat zwei Viererketten im Abstand von 15 Meter vor dem eigenen Strafraum aufgebaut, da war bei unseren Abschlüssen immer wieder ein Abwehrbein dazwischen“, erklärte TSV-Trainer Gianluca Crepaldi den Spielverlauf. Für das Tor des Tages sorgte schließlich Kai Woischiski kurz vor der Pause, als er eine Flanke von Emmanuel Garcia per Kopf in die Maschen lenkte. „Er behauptet, es wäre der erste Kopfballtreffer seiner Karriere gewesen“, meinte Crepaldi schmunzelnd. Friolzheim habe über die gesamte Partie keine echte Torchance gehabt, sein Team hätte schon zur Pause mit 3:0 führen können.