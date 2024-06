1 Da ist das Ding. Der Kapitän Tobias Oesterwinter und seine Stammheimer Teamkollegen feiern den erneuten Pokalgewinn. Foto: Günter Bergmann

Der Titelverteidiger SC Stammheim ringt den Favoriten TSV Bernhausen in der Verlängerung mit 5:2 nieder – für den Siegerverein jedoch ein Erfolg mit bitterem Beigeschmack. Derweil wird bei den Unterlegenen ein Spieler zum Unglücksraben.











Ein Gutes hatte das miese Wetter ja. Die Folgen etwaiger Bierduschen wurden durch das, was zudem an Nässe vom Himmel kam, sogleich weggespült. Also konnte der Trainer Marc Wegner durchaus mutig unter den Seinen verweilen, für die es dann schon einige Minuten vor dem Abpfiff kein Halten mehr gab. Nachdem Lionel Schmidt den Ball wuchtig zur Vorentscheidung im Tor versenkt hatte, riss er sich das Trikot vom Leib und verschwand in einer Jubeltraube aus Mitspielern, Funktionären und Fans. Wenig später begann die Party – und zwar bei der anderen Mannschaft als ursprünglich gedacht.