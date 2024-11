Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Unglaublich – Pott-Viertelfinale ohne Stuttgarter Bezirksligisten

1 Claudius Saager, hier eine Szene aus dem Vorjahr gegen Croatia, und der ASV Botnang stehen im Pokal-Viertelfinale. Foto: Archiv Günter Bergmann

Felix Dieringers Treffer bedeutete nicht nur den 2:1-Sieg für den ASV Botnang, sondern auch, dass in Croatia Stuttgart der letzte von zwölf Stuttgarter Bezirksliga-Vertretern raus aus dem Pokal ist.











18 Bezirksligisten starteten in den diesjährigen Bezirkspokal, und seit Dienstagabend steht fest: Kein Stuttgarter- oder Filder-Team aus der höchsten Bezirks-Spielklasse hat den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Sowieso sind von den 18 Bezirksliga-Startern nur noch die zwei Böblinger Clubs VfL Herrenberg und SV Deckenpfronn vertreten. Die Chancen sind stehen also in dieser Spielzeit nicht schlecht, dass der „Pott“ an einen Kreisligisten geht. Klarheit bringt der 29. Mai, da findet das Endspiel im Rahmen des Finaltags auf der Anlage des VfL Herrenberg statt.