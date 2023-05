1 Der TSV-Kapitän Michele Adesso mit Pokal Foto: Maximilian Hamm

Der Kapitän Michele Adesso fieberte am Mittwochabend an der Seitenlinie dem Abpfiff des Finalspiels um den Bezirkspokal entgegen. Er hatte zuvor auf dem Rasenplatz im Stadion in Aspach alles gegeben für die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Schmiden, war erschöpft ausgewechselt worden. Doch dann kamen plötzlich die Kräfte zurück, er rannte auf das Spielfeld, umarmte seine Mitstreiter, die soeben den favorisierten Bezirksligisten SG Schorndorf vor rund 400 Zuschauern mit 3:2 besiegt hatten. Nach einer kurzen Ansprache, von Tränen gerührt, stemmte er den Pokal in die Höhe, umrahmt von seinen Teamgefährten. Der Pokalsieg ist ein bemerkenswerter Erfolg für die Mannschaft des TSV Schmiden, die in der Liga noch mitten im Abstiegskampf steckt. Am Sonntagnachmittag, Spielbeginn ist 15 Uhr, empfängt sie den Tabellenzweiten SV Hertmannsweiler. „Ich hoffe, dass wir die Mentalität aus dem Pokalfinale jetzt auch in das nächste Ligaspiel mitnehmen können“, sagt der TSV-Trainer Damir Lisic.