Fußball-Bezirkspokal Männer: Teil eins zum Double: Der TSV Jahn Büsnau ist erstmals Pokalsieger

1 Am Ende eine klare Sache. Der TSV Jahn Büsnau feiert den Pokalsieg. Foto: Günter Bergmann

Der Kreisliga-A-Tabellenführer siegt im Endspiel-Außenseiterduell gegen den TSV Kuppingen mit 4:1. Der Torjäger Cedric Hornung dreht die Begegnung.











Link kopiert



Hinter Teil eins zum erhofften Double kann ein Haken gemacht werden: Die Fußballer des TSV Jahn Büsnau sind erstmals in ihrer Vereinsgeschichte Bezirkspokalsieger. Im Endspiel-Außenseiterduell behauptete der Tabellenführer der Kreisliga-A-Staffel 2 sich an diesem Donnerstagabend gegen den TSV Kuppingen letztlich souverän mit 4:1. Vor rund 1100 Zuschauern im Herrenberger Volksbankstadion wurde Cedric Hornung zum Matchwinner. Der Torjäger, der in der laufenden Punkterunde bereits 31-mal getroffen hat, stellte nun auch in dieser Begegnung seine Knipserqualitäten unter Beweis.