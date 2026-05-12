Fußball Bezirkspokal Frauen: Die Dritte des TSV Münchingen fühlt sich wohl als Außenseiter

Es wartet an Himmelfahrt eine Mammutaufgabe auf die Fußballerinnen des TSV Münchingen III: Das Team von Trainerin Lisa Smith trifft im Finale um den Bezirkspokal (14 Uhr) auf dem Gelände des FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf den SV Horrheim, der bereits 2025 im Endspiel gestanden hatte, aber dem TSV Heimsheim mit 2:4 nach Elfmeterschießen unterlegen war.

Sowohl der TSV III als auch der SV spielen in der Regionenliga, doch es trennt sie eine kleine Fußball-Welt – Horrheim liegt auf Rang vier (33 Punkte), Aufsteiger Münchingen kämpft als Vorletzter (11 Punkte) gegen den Abstieg. In beiden Partien in dieser Saison siegte der SV Horrheim jeweils 2:0. „Es war klar, dass es in der Liga eine harte Saison wird“, sagt TSV-Fußballchefin Eva Lauser, „umso schöner ist es für das Team, nun im Pokalfinale vor vielen Zuschauern spielen zu dürfen.“

Eva Lauser (hi.) spielte im Bezirkspokal-Finale 2024 mit – damals unterlag der TSV Münchingen II jedoch dem TSV Ottmarsheim. Foto: Pressefoto Baumann

Lisa Smith weiß, was für ein dicker Brocken auf ihre Mannschaft zukommt. „Wir sind klarer Außenseiter“, sagt die Trainerin des TSV III, „aber darin liegt auch unsere große Chance – wir haben nichts zu verlieren und werden womöglich unterschätzt.“ Die Stimmung nicht nur in der Mannschaft, sondern im gesamten Verein ist optimistisch und erwartungsfroh – es wird in Erwägung gezogen, einen Bus zu chartern und mit der gesamten Fußball-Abteilung gemeinsam nach Bissingen zu fahren. „Wir wollen für eine Überraschung sorgen“, sagt Lisa Smith.

Trainerin Lisa Smith gewann 2022 den Pokal

Für die Trainerin stellt die Teilnahme am Bezirkspokal-Finale keine neue Erfahrung dar, Smith stand als Spielerin 2022 mit dem TSV II im Endspiel gegen den TSV Heimsheim und gewann mit ihrem Team nach einem 3:0-Erfolg den Cup, und auch Eva Lauser war seinerzeit als aktive Spielerin Teil des Pokalsiegers – beide kennen die Atmosphäre rund um die beiden Endspiele. Das Finale der Männer wird um 17 Uhr angepfiffen, es stehen sich der TSV Grünbühl (Tabellenführer Kreisliga A 1) und der SV Salamander Kornwestheim (Bezirksliga) gegenüber.

„Als Trainerin wäre es mein erster Pokalsieg“, sagt Lisa Smith, „aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch feiern werden, sollten wir als Verlierer vom Platz gehen.“ Im Pokalfinale zählt das Olympische Motto für den TSV Münchingen III: Dabeisein ist alles.