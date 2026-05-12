Fußball Bezirkspokal Frauen: Die Dritte des TSV Münchingen fühlt sich wohl als Außenseiter

Die Regionenliga-Fußballerinnen treffen im Bezirkspokal-Finale an Himmelfahrt in Bissingen auf den SV Horrheim. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Trainerin Lisa Smith.
Es wartet an Himmelfahrt eine Mammutaufgabe auf die Fußballerinnen des TSV Münchingen III: Das Team von Trainerin Lisa Smith trifft im Finale um den Bezirkspokal (14 Uhr) auf dem Gelände des FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf den SV Horrheim, der bereits 2025 im Endspiel gestanden hatte, aber dem TSV Heimsheim mit 2:4 nach Elfmeterschießen unterlegen war.