Sechs Stuttgart/Filder-Teams kommen weiter, darunter überraschend ein B-Kreisligist. Für Unmut sorgt der TSV Weilimdorf II. Die Tunaspor-Partie ist für 20 Minuten unterbrochen.
Aus zehn sind sechs geworden. Während vier Stuttgart/Filder-Fußballmannschaften am Donnerstagabend im Bezirkspokal-Achtelfinale die Segel streichen mussten, haben noch sechs die Chance auf das Endspiel, das am 14. Mai in Bernhausen steigen wird. Als nächste Runde folgt nun aber erst einmal das Viertelfinale am 24. und 26. März.