Fußball-Bezirksliga: Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville

Der SV Pattonville trifft auf Meisterschaftsanwärter Germania Bietigheim. Der Tabellenelfte setzt auf den Heimvorteil und und das Comeback zweier Schlüsselspieler.
Auf dem Papier spricht am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr bei der Heimaufgabe gegen den SV Germania Bietigheim kaum etwas für die Kicker des SV Pattonville. Die Bietigheimer treten als Meisterschaftsanwärter und aktueller Bezirksliga-Zweiter an der John-F.-Kennedy-Allee an. Den Pflichtspielauftakt in diesem Kalenderjahr absolvierte der ehemalige Landesligist beim FC Marbach souverän mit 4:1.