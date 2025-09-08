Fußball Bezirksliga: Zwei Aufsteiger erteilen den Gegnern eine ordentliche Klatsche

Der TSV Münchingen (8:0) und der TSV Heimsheim (7:1) schießen in der Bezirksliga ihre Kontrahenten ab. Dem TSV Merklingen reichen drei Treffer nicht für einen Punkt.
Die Aufsteiger TSV Heimsheim und TSV Münchingen haben am dritten Spieltag mit Kantersiegen für Furore gesorgt. Der TSV Münchingen behauptet nach einem 8:0 gegen den FC Marbach den zweiten Tabellenrang hinter Germania Bietigheim. Pech hatte der TSV Merklingen, dem zu viele Fehler unterliefen, der aber fast ein 0:4 noch wettgemacht hätte.