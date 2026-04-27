Der Fußball-Bezirksligist aus Merklingen sammelt beim 3:1 Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Beim TSV Münchingen halten die Turbulenzen um das Traineramt an.
Wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga hat der TSV Merklingen geholt. Nach nur vier Punkten aus den letzten sechs Spielen gewann die Mannschaft beim SV Salamander Kornwestheim mit 3:1 (0:0). „Es war ein sehr intensives Spiel, bei dem am Ende das Glück auf unserer Seite war“, räumte TSV-Trainer Uwe Eberhard unumwunden ein.