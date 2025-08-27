Fußball-Bezirksliga vor dem Start: Drei Titelfavoriten in der Torrausch-Liga

Aufstieg, Abstieg, Teilnehmerfeld, Torjäger: Wir blicken vor dem Beginn am Wochenende auf die Ausgangslage – und einen Trainer, der befürchtet, dass die anderen keine Ahnung haben.
Wenn das mal kein Appetithappen gewesen ist. 1429 (!) Tore, im Schnitt 42 pro Spieltag und fast fünf in jeder einzelnen Partie. Eine Staffel im Trefferrausch – so hat sich die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen in ihrer vergangenen Premierensaison präsentiert. Es waren am Ende Zahlen, bei denen selbst ein Kane, Guirassy oder Schick neidisch werden könnten.